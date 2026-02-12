【2日間限定で半額に】スガキヤ、人気ラーメンセットが対象 3月7日・8日「スーちゃん祭」
東海地方を中心に展開するラーメンチェーン「スガキヤ」は、3月7日・8日の2日間、「2026年スーちゃん祭」を開催する。期間中は人気メニューのセットを通常価格の半額で提供するほか、80周年を記念した福袋の販売やアプリ限定企画も実施する。■ラーメン＋デザートの6種セットが半額
3月7日・8日の2日間、ラーメンとデザートを組み合わせた6種類のセットメニューを、通常価格の半額で提供する。
【画像(5点)を見る】スーちゃん祭2026 半額対象のラーメン＋デザートの6種セット、80周年記念福袋、セットで半額の「白ラーメン」「赤ラーメン」
〈半額対象セット（価格は税込）〉
・Aセット（ラーメン＋チョコクリーム）
通常720円 → 感謝価格360円
・Bセット（ラーメン＋ベリークリーム）
通常720円 → 感謝価格360円
・Cセット（肉入ラーメン＋チョコクリーム）
通常820円 → 感謝価格410円
・Dセット（肉入ラーメン＋ベリークリーム）
通常820円 → 感謝価格410円
・Eセット（特製ラーメン＋チョコクリーム）
通常920円 → 感謝価格460円
・Fセット（特製ラーメン＋ベリークリーム）
通常920円 → 感謝価格460円
※一部店舗では価格が異なる場合がある。
※期間中はキャンペーン商品および土産商品のみ販売する。
※一部メニューやトッピングの販売を休止する。
同じく3月7日・8日の2日間限定で、看板メニューの「白ラーメン」「赤ラーメン」も、セット購入の場合に限り特別価格で提供する。
【画像】スガキヤ「白ラーメン」「赤ラーメン」など
〈セット例〉
・白ラーメン＋チャーシュー丼セット
通常1,130円 → 感謝価格750円（税込）
・赤ラーメン＋チャーシュー丼セット
通常1,230円 → 感謝価格800円（税込）
※当日は単品販売および大盛り販売を休止する。■80周年記念福袋を数量限定販売
2026年に創業80周年を迎えることを記念し、限定デザインのオリジナルグッズを詰め合わせた福袋の第1弾を販売する。価格は4,990円（税込）。
【画像】スガキヤ「80周年記念福袋」第1弾のTシャツ＆カラー丼
〈福袋の内容〉
・選べる80周年記念(全4色)
カラーTシャツ＆スーちゃんカラー丼＆ラーメンフォークセット
・1,010円分のクーポン券
〈販売期間〉
店頭：3月5日〜3月22日
※受取期間は3月31日〜4月30日
オンライン：3月5日10時〜4月5日
いずれも数量限定で、上限に達し次第終了する。■アプリ会員限定「80周年記念ガチャ」
公式アプリでは、3月2日から8日まで、1日1回参加できる「80周年記念ガチャ」を実施する。クーポンや来店ポイントなどが必ず当たる企画としている。詳細はアプリ内で案内する。