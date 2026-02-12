【建コレ、情景小物】 7月下旬 発売予定

トミーテックは、ジオラマ「建コレ」と「情景小物」の7月新商品を公開した。

「建コレ」からは「建コレ039－4 円筒形ビル4」、「建コレ006－1R 農家F1R」、「建コレ081－3 小学校3」がラインナップ。また、「情景小物」からは「情景小物070－2 農機小屋と農機A2」、「情景小物128 ソーラーパネル」が発売する。

建コレ039－4 円筒形ビル4

7月下旬 発売予定

価格：4,400円

本商品は駅前や都心の情景再現にも最適な円筒形ビルをジオラマで再現したもの。別売りのビルや人間フィギュア等と組み合わせてよりリアルな再現をすることができる。

建コレ006－1R 農家F1R

7月下旬 発売予定

価格：4,840円

本商品は精米小屋、蔵、はざかけ、ビニールハウス、小物がセットになったもの。農業に欠かせない小物が収録され、蔵や稲架掛けが収録されている。

建コレ081－3 小学校3

7月下旬 発売予定

価格：4,840円

本商品は懐かしい小学校をイメージしたジオラマ。建物、門、小物、人間フィギュア×4(しょうがくせい)、ジオラマシートA6サイズ×4、シールがセットとなっており、小学校の雰囲気を再現することができる。

情景小物070－2 農機小屋と農機A2

7月下旬 発売予定

価格：3,080円

本商品は農機小屋、ベース、農機(トラクター、荷車)をジオラマ小物で再現したもの。

情景小物128 ソーラーパネル

7月下旬 発売予定

価格：2,860円

本商品はソーラーパネルをジオラマで再現したもの。セットにはソーラーパネル×4、脚×14(パネル2枚分)、予備脚×2が収録されており、別売りの建コレと合わせることもできる。

(C)TOMYTEC