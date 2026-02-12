バッテリー、モーター、足回りを大幅強化

BYDは、電動クロスオーバー『アット3』の改良型として『アット3エボ』を発表した。新しいバッテリーを採用したほか、前輪駆動から後輪駆動に変更したことで航続距離が大幅に伸びた。

【画像】BYDの主力クロスオーバー車が大幅改良【BYDアット3エボを詳しく見る】 全17枚

アット3エボではバッテリー容量が60.5kWhから74.8kWhに拡大。モーターの配置変更と相まって、WLTPサイクルの航続距離は418kmから510kmに向上している。



BYDアット3エボ BYD

モーターの最高出力は204psから312psへ、最大トルクは31.6kg-mから38.7kg-mへ強化された。これにより0-100km/h加速は7.3秒から5.5秒に短縮された。

さらに、デュアルモーター搭載の四輪駆動モデルも新たに追加された。合計出力449ps、最大トルク57.1kg-mで、0-100km/h加速は3.9秒となる。ただし、航続距離は470kmにとどまる。

電気系統は400Vから800Vへアップグレードされ、最大充電速度が従来の88kWから220kWに向上。競争力のある数値となった。

急速充電器を使用した場合、これまでは30％から80％の充電に29分かかっていたが、現在は10％から80％まで25分で充電可能だ。最大3kWで外部機器への給電も可能である。

モーターのリアへの移設に伴い、マルチリンクサスペンションも従来の4リンク式から5リンク式に変更され、ハンドリング性能が向上したと言われている。

また、トランク容量は50L拡大し、合計490Lとなった。ボンネット下には101Lのフロントトランク（フランク）が新設された。

室内では、ギアセレクターがステアリングコラム付属のレバー式に変更された。8.8インチのデジタルメーターパネルと15.6インチのインフォテインメント・タッチスクリーンもソフトウェアが更新されている。