◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンと対戦した。

女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。

大事な初戦は日本時間17時から開始。テレビでも多くのファンが見ていたようだ。特に話題に上がったのが、お互いのユニホームだった。

黒色の日本は「ミズノ」社製のロゴが入り、スウェーデンは「ユニクロ」だった。

これにはXで「対戦相手のスウェーデン、ユニクロ着ているのか」「スウェーデンのユニフォームってユニクロなんだ…」「ユニフォームはどちらも日本企業」「両方本社日本」など多くの声が上がった。

五輪開会式でもスウェーデンの選手団は「ユニクロ」のウエアを着用して会場を行進。ユニクロは2019年に同国とパートナーシップ契約を締結しており、公式ウエアを手掛けるのは夏季五輪を含めて4大会連続となる。