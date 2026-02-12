去年のプロ野球ドラフト会議で東北楽天イーグルスから2位指名を受けた美郷町出身の伊藤樹投手が先月、宮城県での新人合同自主トレーニングに参加しました。



あこがれのプロの世界のマウンドで日本一へ。



伊藤投手に、勝利にかける思いを聞きました。



美郷町出身の伊藤樹投手。



ドラフト2位で楽天イーグルスに指名されたルーキーです。





先月の新人合同自主トレーニングでは体作りや投げ込みを徹底してきました。持ち味は、150キロを超えるストレートに加え、多彩な変化球と、制球力。エース則本昂大投手が巨人に移籍し、先発陣が不足するチームで、即戦力右腕として期待されています。伊藤投手「本当に温かい地域であり県だなというのはすごく思うので、そういったところに生まれて育って宮城に帰ってきて、東北のチームで戦えるっていうのはすごくうれしい気持ちが強いです」楽天イーグルスが誕生する前の年、2003年に産声をあげた伊藤投手。小学2年生で本格的に野球を始め、美郷町のスポーツ少年団・仙南トリプルスターズでプレーしました。その後、宮城・仙台育英の中等部と高校に進学。高校では1年の夏と3年の春、甲子園のマウンドに上がりました。3年春には、エースとしてチームをベスト8まで導きます。しかし、目標としていた全国制覇には届かず、夏は県大会で敗退。これが高校生活最後の甲子園での登板でした。悔しさをばねに、東京六大学野球の名門早稲田大学に進学します。入部からわずか2か月で春のリーグ戦に登板するなどすぐに頭角を現すと、3年の時に六大学野球のベストナインや大学日本代表に選ばれる成長を遂げました。そして去年5月、大学生活最後の春のリーグ戦。ともに優勝を争う明治を相手に8回までヒットを一本も許しません。続く9回表も3人で抑えます。その裏、待望の1点を奪い勝利した早稲田。伊藤投手は六大学野球史上初めてサヨナラ勝ちでのノーヒットノーランを達成します。その後の春のリーグ戦3連覇につながる大きな1勝でした。伊藤樹投手「大学4年間で3度優勝させていただいて、伝統校ということもあってすごくOBの方たちの声援だったりだとか球場に足を運んでいただく機会がすごく多かったので、優勝したときに歓喜の輪ができるっていう空間を目の当たりにしてからはやっぱりやってて良かった、勝って良かったっていう気持ちがすごく強くなる一瞬だったので、それを東北でも味わいたいなと思いますし、できる限り貢献したいなと思っています」新たなシーズンを前に、楽天イーグルスには育成を含め12人の選手が入団しました。同期だけでなく先輩との競争にも勝たなければ、試合に出ることすら叶いません。決して甘くないプロの世界。それでも、1年目から結果を出して、チームへの貢献を目指します。伊藤樹投手「勝ちをとにかく積み上げることが一番かなと思うのでそれがチームの優勝に近づくことだと思いますし。皆様に応援していただけるきっかけにもなると思うので自分のやるべきことは本当にイニングをたくさん投げて勝ち星をあげることが投手としての一番の大事なところだと思うのでそこを大事にしたいなと思います」勝ち星を積み上げた先に見据えているのは「新人王」。大切にしてきた「一球入魂」の精神を胸に、ルーキーシーズンへ。楽天イーグルス、伊藤樹投手の新たな挑戦が始まります。伊藤樹投手「1年目は本当にどこまでやれるかわからないですし、期待も不安もすごく大きいんですけど、やっぱり学びのある1年にしっかりとしたいなと思っていて、すごく良い成績が残ろうとも悪い成績が残ろうとも2年目・3年目とどんどんつなげていけるような挑戦とフィードバックをして1年目を終えたいなと思っています」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢伊藤投手は秋田でもマウンドにもあがりたいと話していましたから期待したいですね。活躍が楽しみですね。ABSテレビでは、伊藤投手の小学校時代のエピソードも交えた特別番組を次の日曜日、午後4時55分から放送します。ぜひご覧ください。※文字情報のみの配信です