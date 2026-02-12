福岡県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「北九州市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、福岡県の市で「名前がかっこいい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「喧嘩が強そうなイメージでかっこいいです」（50代女性／愛知県）、「炭鉱や不良などの荒れた地域というイメージがあるから」（40代男性／三重県）、「九州という県を超えた広い範囲が名前に入っている市だからです」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「歴史的背景と響きが力強く、かっこいいため」（20代女性／東京都）、「古代の政治が連想され、太いという言葉も力強くて、かっこいい」（40代女性／鹿児島県）、「太宰府は西の都的存在で、格式が高いイメージ。太宰府天満宮もあり学問の神様ということから知的なイメージもあるから」（30代男性／栃木県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：北九州市／44票2位は「北九州市」でした。九州の北端に位置することから名付けられたこの都市名には、広域的かつ力強い印象があります。産業都市としての歴史や、九州の玄関口としての存在感もあり、都市のスケール感を感じさせる名前として人気を集めました。
1位：太宰府市／63票1位は「太宰府市」でした。古代の政治・文化の中心地であった太宰府は、歴史の重みと風格を兼ね備えた地名です。学問の神様・菅原道真公を祭る太宰府天満宮でも知られ、「知的で格式高い名前」として多くの支持を集めました。
