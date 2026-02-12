一言指示するだけでAIが注文してくれる、「千問」の新機能がリリース―中国

アリババ傘下の「千問（Qwen）」アプリで、25元（約550円）の無料引き換えカードをプレゼントする「春節30億元無料注文」キャンペーンが6日にスタート。リリース早々爆発的人気となり、わずか9時間でユーザーが同アプリ内で人工知能（AI）を利用して行った注文件数が1000万件を超え、AI注文が一大ブームになった。SNSでは、ネットユーザーが同アプリで注文した「初めてAIで注文したミルクティー」の写真を次々にアップしている。同アプリはアップルのアプリ・ストア（AppStore）の無料アプリ人気ランキングで瞬く間に1位に駆け上がった。

同アプリのAI注文機能は、言葉で指示をするだけで、デリバリーやショッピング、移動交通などあらゆるシーンでの注文を行うというもの。阿里巴巴（アリババ）グループのエコシステムサービスと深く融合しており、「対話＝サービス」というスマート体験を実現した。ユーザーは「私の代わりにミルクティーを買って」、「私の代わりに天猫超市（Tmallmart、ネットスーパー）で洗剤を買って」などと指示を出せば、システムが自動的に店舗を選び、注文を行い、さらに支付宝（アリペイ）の快捷支付（クイックペイメント）機能で支払いを済ませてくれる。

同アプリは10日、「無料引き換えカードのサービス開始後、AIショッピングの注文件数が増加し続け、ますます多くのユーザーが千問の『一言で注文』機能を使いこなすようになり、わずか1日で、盒馬鮮生（生鮮食品スーパー）ではブルーベリー3トン、天猫超市では東北地方産の米4万トンと新疆ウイグル自治区産の牛乳5万トン以上を売り上げた」と明らかにした。

県域市場では、AIを利用した年越し用品ショッピングが特に盛んに行われた。県域の同アプリユーザーは盒馬鮮生の高品質の年越し用品をとりわけ好み、安徽省宿州市にある宿州盒馬鮮生吾悦広場店だけで、同アプリがユーザーの代わりに行った注文は3500件近くに達した。

PC時代のユーザーは自ら商品を検索していたが、モバイル時代にはユーザーの好みを推測しておすすめ商品が提示されるようになった。今のAI時代には、「千問」の新機能によって、一言指示をするだけでAIが自動的に注文して買い物をサポートするようになった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）