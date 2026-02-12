新潟市は、女性のスカート内を撮影しようとしたとして刑事処分を受けた男性教諭の懲戒免職処分を発表しました。



市によりますと、12日付で免職処分となったのは新潟市立新津第二中学校に勤めていた男性教諭（44）です。



教諭は去年10月4日夜、新潟駅構内の上りエスカレーターで、前方に乗っていた成人女性のスカート内にスマートフォンを差し向け動画を撮影しようとしたということです。





目撃者が警察に通報し、男性教諭は警察から聴取を受けたということで、ことし1月14日に性的姿態等撮影未遂で罰金30万円の略式命令を受けていました。教諭は犯行に及んだ去年10月4日以降、6日から10日までは勤務していましたが、13日に事案を校長へ報告。14日からは勤務していなかったということです。市は「わいせつ行為は教育公務員としてあってはならない悪質な行為」として最も重い免職の処分を科したということです。教諭は犯行を認めていて「教育公務員として信頼を失うことをして大変申し訳ない」などと話しているということです。市教育委員会は「市内に勤務する教職員による非違行為が起きたことは極めて遺憾であり、学校を指導する立場として誠に申し訳なく思っている。今後も非違行為の根絶に向けた指導を徹底し再発防止に努めていく」とコメントしています。