中国の王外交部長、ハンガリー外務貿易相と会談

中国の王毅外交部長は2月11日、ハンガリーの首都ブダペストでシーヤールトー外務貿易相と会談しました。

王外交部長は席上、「中国とハンガリーは両国指導者の戦略的指導の下、相互尊重、平等、互恵ウィンウィンを堅持し、新時代の全天候型の全面的な戦略的パートナーシップを構築し、新型国際関係の手本となった。中国企業はハンガリーで投資・事業を展開し、ハンガリーの経済発展と民生改善を強力に促進し、人々に確実な幸福をもたらした。中国はハンガリーの対中友好政策遂行を称賛し、今後も相互に相手側の正当な権益を維持するよう支援し合い、ハンガリーが引き続き中国と中欧・東欧諸国の協力、中国と欧州の関係発展を積極的に推進することを望んでいる」と述べました。



シーヤールトー外務貿易相は、「近年、中国企業による対ハンガリー投資額は連続して過去の記録を更新し、ハンガリーの科学技術の革新と経済成長をけん引し、大量の雇用を創出し、国家の発展を力強く推進してきた。ハンガリーは『一帯一路』共同建設に最初に参加した欧州の国となったことを誇りに思っている。ハンガリーとセルビアを結ぶ鉄道は間もなく開通し、地域間の相互接続がさらに促進されると確信している。現在の国際秩序は深刻に変化しており、世界的な大国として、中国の地位と役割は極めて重要だ。ハンガリーは欧州と中国の健全な関係発展を推進するため、引き続き積極的に努力していく」と述べました。

双方はウクライナ危機など共通の関心を持つ国際問題や地域問題についても意見を交換しました。（提供/CRI）