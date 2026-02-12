片岡愛之助の愛車どんなモデル？

2026年1月16日、歌舞伎役者で俳優の片岡愛之助さんが自身のブログを更新。愛車のハーレーとともに過ごした様子を報告しました。片岡さんはどのような愛車に乗っているのでしょうか。

「本日は休演日」と題したブログには、「朝から久々にブレイクアウト君と走りました」とつづられ、愛車の写真がアップされています。

片岡さんの愛車は、ハーレーダビッドソンの「ブレイクアウト」です。

クラシックなチョッパースタイルを基調としたモデルで、極太リアタイヤやロー＆ロングの車体構成が特徴的です。

車体は低いシート高と長いホイールベースを組み合わせた設計で、フロントからリアへ伸びるラインが一体的に構成されています。

最新モデルでは117カスタムVツインエンジンを搭載し、最大出力103HP・最大トルク168Nmを発揮します。

なお、ブレイクアウトの新車価格（消費税込み）は345万1800円と案内されています。



ブログに映る片岡さんの車両は、ブラックを基調とした一台。写真の範囲では標準仕様に近い構成が確認でき、ブレイクアウトを象徴した2本のマフラーが横に張り出す重厚なサイドビューが際立っています。

ブログやSNSには、片岡さんのツーリング報告に対してユーザーからは「かっこいい」「バイク楽しまれたんですね」「似合ってる」といった声が見られ、愛車との組み合わせに注目が集まっています。

片岡さんの今後のツーリング報告にも関心が向けられそうです。