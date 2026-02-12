ディズニー×「Zoff」新作が超かわいい！ 『くまのプーさん』のメガネやぬいぐるみケース登場へ
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、2月20日（金）から、新ディズニーコレクション「”Winnie the Pooh” −Pooh’s Memorial−Disney Collection」を全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは2月6日（金）より、先行予約受付を開始した。
【写真】やさしいタッチに癒される！ 専用メガネケース＆メガネ拭きが付属
■原作デビュー100周年
今回発売される「”Winnie the Pooh” −Pooh’s Memorial−Disney Collection」は、2026年に原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』の物語で描かれてきた思い出のエピソードを、アイウェアとして表現したシリーズ。
「プーと夢の中 モデル」は、ぐっすりと眠るプーさんを丁寧に再現したプレミアムなデザインで、星空をイメージしたラメモダンとジュエリーライクなあしらいが目元を華やかに彩るという。
また、仲間たちを箔押しで表現した「プーと仲間たち モデル」や100エーカーの森をイメージした「プーと100エーカーの森 モデル」などが登場。いずれも、専用メガネケース＆メガネ拭きが付属する。
さらに、ふわふわのプーさんがかわいい「プーさんのぬいぐるみメガネケース」が用意されるほか、おしゃれで便利な「プーさんのグラスコード」と「はちみつポットのグラスコード」もそろう。
