TDS『レミーのおいしいレストラン』グッズ発売決定！ 「フード＆ワイン・フェスティバル」の一環として
東京ディズニーシーは、4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催。3度目となる今年はディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、スペシャルグッズが加わる。今回は『レミーのおいしいレストラン』注目グッズを紹介する。
【写真】『レミーのおいしいレストラン』グッズ一覧 レミーがトマトの台座に乗った「くっつきぬいぐるみ」ほか（18枚）
■今年の見どころは？
開催3度目となる今回の「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」では、ファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた多彩な料理やスイーツを販売するほか、約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど、バリエーション豊かなドリンクも登場。
「ニューヨーク・デリ」ではこの時期だけの特別な装飾が施された店内で、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにした食事を楽しむことができ、ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした食べ応えのあるサンドウィッチが新たに登場する。
また、デニッシュサンド、ルーベン・ホットサンドのパッケージにもレミーが描かれ、チーズケーキにはレミーのシルエットの形をしたチョコが添えられる。
■グッズは4月8日（水）から！
そして、「東京ディズニ―シー・フード＆ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズをイベント期間に先立ち4月8日（水）から販売することも明らかに。
ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむ様子が描かれた グッズのほか、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』に登場するレミーがデザインされたグッズが登場。
クリップがついたトマト形の台座が取り外し可能なレミーの「くっつきぬいぐるみ」のほか、コック帽子とヒゲがポイントのレミーの「カチューシャ」、レミーが料理を作っている様子がデザインされた「デコレーションマグネット」などがラインナップとなっている。
