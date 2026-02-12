¡Ö¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¾ï¤Ë¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¼ã¼ê¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¡¡¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê12Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¤¿¤«¤¬3Æü´Ö¡£¤µ¤ì¤É¡¢3Æü´Ö¤À¡£5·î¤Ë86ºÐ¤È¤Ê¤ë²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»ë»¡¤òÂè3¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î12Æü¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿±Æ¶Á¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×Âè1¡¢2¥¯¡¼¥ë¤ÏCÁÈ¡Ê3·³Ãæ¿´¡Ë¤¬Îý½¬¤ò¹Ô¤¦Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç»ÏÆ°¡£A¡¢BÁÈ¡Ê1¡¢2·³¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦µÜºê¤Ø¤Ïº£¥¯¡¼¥ë¤Î10Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â²¦²ñÄ¹¤é¤·¤¤¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤ÎÂÎ¤äÇ¯Îð¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¾¯¤·¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¦²ñÄ¹¤Ë¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿3Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤ØÌá¤ê¡¢¸á¸å8»þ²á¤®¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤â³«¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ÏAÁÈ¤Î¼ã¼êÌî¼ê10¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢ºÂ³Ø¤Ê¤¬¤é¤â¿È¿¶¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤¿ÂÇ·â»ØÆ³¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¾ï¤Ë¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÌÌ¤Î»ØÆ³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤ä°Õ¿Þ¤ò¡¢²¦²ñÄ¹¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤âÇ®¤Ã¤Ý¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¤â¡ÊÁª¼ê¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹½ê¤ò¿¤Ð¤¹°Õ¼±¤ò»ý¤È¤¦¤È¡£¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢Ä¹½ê¤ò¿¤Ð¤¹Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤â¾®¤µ¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡¸ýÄ´¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºòÌë¤Î¡ÖÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤È¡¢ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Æ±¤¸¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤³¤½¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£²¦²ñÄ¹¤ÎÁÀ¤¤¡¢´üÂÔ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë