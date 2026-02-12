¡Ö²û¤«¤·²á¤®¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×45¼þÇ¯¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤Î¶á±Æ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
3¿Í¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÁ´À¹¤Î¾¼ÏÂ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¡Ö¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡×¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢1981Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¶Ö¥É¥ó!ÎÉ¤¤»Ò°¤¤»ÒÉáÄÌ¤Î»Ò¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÎÉ°ì(¥è¥·¥ª)¡¢Ä¹¹¾·òÆó(¥Õ¥Ä¥ª)¡¢À¾»³¹À»Ê(¥ï¥ë¥ª)¤Î3Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ï160ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëÀ®¤â²ò»¶¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢À¾»³¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¾Ð´é¤Î3¿Í¤Î¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï45¼þÇ¯¡ª¡ª¥Ä¥¢¡¼(7·î)&ÉñÂæ(9·î)Á´¹ñÅª(ËÌ³¤Æ»¡Á¶å½£)¤ËË½¤ì¤ë¥¾¡¼¡£º£¤Î¡Ö¥¤¥â¶Ö¡×¤ª¤â¤ì¡¼¤¾¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·²á¤®¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¡Ö³§¤µ¤óÎÉ¤¤¤ª´é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤Ç¯ÎØ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥É¤¬¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Ê¤ó¤«¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£