「目頭が熱くなった」「大打撃だ」状態は深刻か…遠藤航の負傷に現地ファンも心痛「チームのために心と魂を捧げているのに本当に辛い」
遠藤航の負傷にリバプールファンは心を痛めている。
２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、リーグ戦では今季初めて先発した遠藤は62分、クロスをクリアした際に左足首あたりを負傷。一度は起き上がって数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込んで、69分に担架に乗せられて交代となった。
アルネ・スロット監督は試合後、「怪我は良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう」とコメント。深刻な怪我であることを窺わせた。
この報を受けて、SNS上では、リバプールファンから次のような声が上がった。
「早く元気になってくれ、戦士よ」
「今季はマジで呪われたポジションだわ」
「本当なら大打撃だ。エンドウは毎回全力でやってくれる。言われるほど深刻なものじゃないことを願うよ」
「早く良くなってくれ」
「彼はまるでいじめられているかのように出場機会を奪われ、それが身体を鈍らせ、ようやく待ち望んだチャンスが訪れたときに、ワールドカップの出場権を失うかもしれない深刻な怪我を負ってしまった」
「早く戻ってきてくれることを願っている。彼は本当に素晴らしい選手だ」
「エンドウ、なんてこった。神様みたいなファイターだよ。目頭が熱くなった。神に祈るよ、ワールドカップに向けてバッチリ健康体でいてくれと」
「エンドウは絶対的なヒーローだ。毎回チームのために心と魂を捧げているのに、深刻な怪我のように見える状態で彼が退場していくのを見るのは本当に辛い」
どの程度の怪我になるのか。今後の発表が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
