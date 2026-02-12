韓国で２０１８年に高視聴率を記録したドラマ「たった一人の私の味方」などに出演していた俳優のチョン・ウヌさんが１１日、３９歳で死亡したことが現地メディアで報じられ、故人と生前親交があったとみられるデザイナーのファン・ヨンロンさんが同日、ウヌさんへの哀悼メッセージを自身のインスタグラムに投稿した。加えてウヌさんとやりとりしたチャットメッセージを公開し、ウヌさんが４年もの間詐欺被害に遭っていたとみられ、波紋を広げている。

ヨンロンさんは「もっと気にかけるべきだったのに、本当に申し訳ないし、心から感謝してる。すごく寂しい、約束は必ず守るね。愛してるよ、じゃあね」と投稿。その後に公開された会話の中で、ウヌさんはヨンロンさんに「世の中には本当に虚言癖の人が多いし、詐欺師も多いね〜」「人に傷つけられたことを、近づいてくる人に慰めてもらおうとした」「他人の力で一度耐えてみようとしたけど、前後左右から４年間殴られてみて、それができないことだと分かった。あいつらは本当に義理がない。１０年以上も兄貴分・弟分だった連中が」「よく生きるというのは金持ちになることじゃなくて、コミュニケーションだと思う」と心境を吐露していた。