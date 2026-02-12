◆練習試合 中日４―１ヤクルト（１２日・北谷）＝特別ルール＝

ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は１２日、今季初実戦となる中日戦（北谷）終了後に取に応じ、左ハムストリング（太もも裏）筋損傷のため別メニュー調整となっているドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝の今後について言及した。

１日から神宮外苑で練習していた２軍が１３日から宮崎・西都に場所を移すタイミングだが、指揮官は「とりあえず（こっちで）できることをやって、向こうの体制が整った時にどうするかというところ。ダメだったらダメで沖縄から西都に飛ぶし。今やれることをやっているので、その時期が来たらトレーナーから報告できると思います」と説明した。

松下は１０日の全体練習に姿を見せず、沖縄県内の病院を受診。その後球場から帰宿する際には「細かいことは言えないんですけど、個人的にはシーズンがすごい大事だと思う。そこにベストを持って行けたらと思います」と前を向いていた。同箇所を負傷したのは初めてのことだった。

８日には初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季の新人王左腕・荘司から“プロ１号”を放つなど存在感を示していた。本来ならこの日実戦デビューすることが期待されていたが、無念の延期となり、指揮官は「自分も（現役時代）キャンプ中に肉離れも経験しているので。これから先、彼の野球人生を思えば、しばらくいないことを考えないといけない」と長期離脱も想定していた。