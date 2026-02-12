¡Úµð¿Í¡ÛµÜºê¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Áí³ç¡Ö°ìÈÖ¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¿Í¤Ê¤¯Á´°÷¤¬¸µµ¤¤Ë²Æì¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£²Æü¡¢£±·³µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡££±£³Æü¤Ë£²¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º°ìÈÖ¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¿Í¤Ê¤¯Á´°÷¤¬¸µµ¤¤Ë²Æì¹Ô¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁí³ç¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎºäËÜ¡¢´Ý¡¢ÅÄÃæ¾¡¢Â§ËÜ¤é¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ÎÂçÀª¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Ãæ»³¤Ï²Æì¤Ë¹Ô¤«¤º¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç£±¡¢£²·³¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¼ÂÀï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¶Ë¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¥ª¥Õ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µÜºê¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤Í¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤é¤¬¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬Á´¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£