ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子１０００メートル（１１日＝日本時間１２日、ミラノ・スピードスケート競技場）で起きたハプニングを巡り、オランダオリンピック委員会が不満をつづった。

金メダル候補だったユップ・ベンネマルス（オランダ）は、ラスト１周のバックストレートで同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に足をぶつけられた。順調な滑りを見せていたが、接触によってリズムを崩して５位。その後再レースを行ったが、メダルには届かなかった。レース後には「メダルの可能性は１００％あった。何が起きたか信じられなかった」と悔しさをにじませていた。

この事態にオランダオリンピック委員会の公式Ｘ（旧ツイッター）が反応。「走行中に妨害されて、３０分後に再スタートなんて、その状況でメダルを獲得するのは物理的に不可能だよ。ヨープ、お前は最高だ。挑戦したその姿勢が称賛に値するぜ」と投稿した。

これには多くのオランダファンが反応。「こんなにすぐやり直さないといけないなんて変だよね。一日遅らせるとかだったらもっと公平だったのに」「ルールを修正する時期が来ました」「こんな再スタートは無意味だ。エネルギーの無駄で、何の得にもならない」「彼が１５００でめちゃくちゃ暴れ回って、これが彼を強くしてくれることを願っている」などの声が上がっている。