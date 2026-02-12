オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにおいて、4月15日から6月30日までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催する。

また、今年初めて、東京ディズニーシーにある2つのパーク一体型ホテルでも連動したプログラムが実施される。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」について

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」は、春の心地よい陽射しの中、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる空間で、テーマポートごとの多彩な料理やドリンクを味わいながら巡る“食の旅”を楽しめるイベント。開催3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションがパーク各所に登場し、より華やかな雰囲気で開催される。

また、今年新たにディズニー&ピクサー映画「レミーのおいしいレストラン」の雰囲気を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、スペシャルグッズが加わることも発表された。

ファンタジースプリングスを含む東京ディズニーシーの8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた多彩な料理やスウィーツが販売されるほか、約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなど、バリエーション豊かなドリンクも登場。気軽に楽しめるサイズのフードを片手にパークを巡りながら、風景や音楽、香りとともに“世界を旅するような食体験”を満喫できる。

さらに、スペシャルグッズやフォトロケーションが登場するほか、音楽好きな料理人たちが“食”にまつわる楽曲を奏でる「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」や、フェスティバルを楽しむゲストを音やパントマイムで楽しませる「ファン・カストーディアル」などのアトモスフィア・エンターテイメントもフェスティバルの賑わいを一層盛り上げる。

スペシャルメニュー

さまざまな食べ歩き、飲み比べができるメニューなど、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルメニューが、イベント期間に先立ち、4月8日より各テーマポートに登場する。

食べ歩き、飲み比べのメニュー

各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べができるメニューが今年も登場する。初めてファンタジースプリングスの一部のレストランでもメニューが登場し、すべてのエリアで食の祝祭を楽しめる。

「ホタテガーリックバター」味のポップコーンが昨年に引き続き販売されるほか、新たなフードスーベニアが付いたシーズナルグルメチケットセットも登場。また、フード&ドリンクチケットを利用することで、一部店舗では引き換え時に専用レーンにて優先的に食事を受け取ることができる。

食べ歩き、飲み比べメニューのイメージ

「シーズナルグルメチケットセット」

レミーの世界を楽しめるレストラン「ニューヨーク・デリ」

「ニューヨーク・デリ」ではこの時期だけの特別な装飾が施された店内で、ディズニー&ピクサー映画「レミーのおいしいレストラン」をテーマにした食事を楽しめる。ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドした食べ応えのあるサンドウィッチが新たに登場。また、デニッシュサンド、ルーベン・ホットサンドのパッケージにもレミーが描かれ、チーズケーキにはレミーのシルエットの形をしたチョコが添えられる。

「ニューヨーク・デリ」のスペシャルメニュー

「ニューヨーク・デリ」の装飾イメージ

シェフズ・イマジネーション

東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作したコース料理を提供する「シェフズ・イマジネーション」が今年も登場。今年は「マゼランズ」と「リストランテ・ディ・カナレット」にて、ディズニー&ピクサー映画「レミーのおいしいレストラン」をテーマにシェフが構想を練り上げ、東京ディズニーシーでしか味わうことのできないコースに仕上げた。それぞれの店舗にて、前菜からデザートまで、映画の世界観をふんだんに取り入れたコース料理を楽しめる。

「マゼランズ」のスペシャルコース

「リストランテ・ディ・カナレット」のスペシャルコース

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

エンターテイメントプログラム

アメリカンウォーターフロントでは、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を盛り上げる2つのアトモスフィア・エンターテイメントが実施される。

「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」

音楽が大好きな料理人たちが集まってバンドを結成し、演奏のフルコースをゲストに振る舞う。ディズニー&ピクサー映画「レミーのおいしいレストラン」の楽曲や、ディズニー映画「美女と野獣」の楽曲「Be Our Guest」をはじめとする、“食”にまつわる世界各国の音楽が楽しめる。

「ファン・カストーディアル」

カストーディアルキャストが、愉快な音を出しながら不思議で可笑しいマジックやパフォーマンスを突如繰り広げる。イベント期間中は「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」にちなんだパフォーマンスが加わり、フェスティバルを盛り上げる。

スペシャルグッズ

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」ならではのスペシャルグッズが、イベント期間に先立ち4月8日より販売される。ミッキーマウスが旅をしながら食を楽しむ様子が描かれたグッズのほか、ディズニー&ピクサー映画「レミーのおいしいレストラン」に登場するレミーがデザインされたグッズが登場。レミーのくっつきぬいぐるみやカチューシャなど、食の旅をより楽しめるグッズでパークを巡ることができる。

デコレーション

【「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のスペシャルグッズ】

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」に訪れるゲストを迎えるデコレーションが、各レストランの店頭やアメリカン・ウォーターフロントを中心に登場。25周年の祝祭感を表す“ジュビリーブルー”をアクセントに取り入れた装飾が加わり、パーク全体がより華やかな雰囲気に包まれる。

フェスティバルの中心となるアメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアでは、春の訪れを感じさせる色とりどりの花々や、ワイン樽をモチーフにしたデコレーションに加え、ディズニーの仲間たちがフェスティバルを楽しむ様子を描いたバナーがエリアを彩る。

また、ミッキーマウスが旅先で食を楽しむ姿を描いたフォトスポットのほか、レミーが料理のアイデアをひらめくシーンをイメージしたバナーも登場し、フェスティバルならではのワクワク感をより一層高める。

ディズニーの仲間たちがフェスティバルに参加して楽しむ様子を描いたバナー

S.S.コロンビア号前のフォトスポット

その他

期間中、紅茶やスパイスなどの知識を通して、食の世界を楽しめるプログラムが今年も開催される。また、ジェーシービーが「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のオフィシャルカードとして協賛する。

ディズニーホテル

東京ディズニーシーにある2つのパーク一体型ホテルで、今年初めて「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」と連動したプログラムが実施される。4月15日から6月19日までの一部日程でシェフこだわりの料理とソムリエが厳選したワインのペアリングを体験できる。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのオチェーアノ(地中海料理)では、春らしい食材を用いたコース料理とワインのペアリングを堪能しながら、優雅なひとときを過ごすことができる。そのほかにも、宴会場では一夜限りの特別なディナーが開催され、ゲストの心に残る食体験が提供される。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

【オチェーアノ（イメージ）】

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのファンタジースプリングス・レストラン(ブッフェ)では、ブッフェスタイルの料理に加え、月替わりでヨーロッパ各国のテイストを取り入れたアミューズやメインディッシュが用意され、ゲストの“食の旅”に彩りを添える。

また、ご自身で料理に合わせたワインを選び、自分だけのペアリングを楽しめる。

【ファンタジースプリングス・レストラン（イメージ）】

※ホテルやプログラムによって実施日が異なります。

※各プログラムの参加には事前のお申込みが必要です。

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

※画像はすべてイメージです。