佐賀県警の科捜研の元職員がDNA型鑑定の不正を繰り返していた問題です。警察庁が12日、特別監察の2度目の中間報告を公表し、捜査への影響を解明できない事例があることが分かりました。

佐賀県警では、科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA型鑑定の不正を繰り返したとして、警察庁が去年10月から特別監察を実施しています。



佐賀県警はこれまでに、検査をしていないのに「DNA型は検出されなかった」とするなど、130件のDNA型鑑定で不適切だったと判断しています。

特別監察ではまず、この130件の検証を進めていて、警察庁は12日、2度目の中間報告を公表し、130件のうち19件について、捜査への影響があったか「明らかにならなかった」としています。



また、当時、職員が微量のDNAが抽出液に含まれていると分かっていながら、その後の検査を行わずに「DNAは出なかった」と報告していたケースが2件あったことが新たに判明しました。



捜査への影響があったか「明らかにならなかった」とした19件のうち、13件は捜査中で、6件は時効が成立しています。



佐賀県警は12日午後、取材に応じましたが、今後の捜査について「現時点で言えない」としています。