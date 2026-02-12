通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．８％に上昇、円高リスクを反映
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.79 6.32 10.70 7.16
1MO 10.30 6.52 9.30 7.30
3MO 9.89 6.74 9.03 7.62
6MO 9.67 6.92 8.93 7.81
9MO 9.61 7.09 8.92 7.99
1YR 9.43 7.12 8.89 8.03
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.75 11.06 8.66
1MO 9.18 10.12 8.51
3MO 9.29 9.81 8.49
6MO 9.39 9.83 8.53
9MO 9.48 9.96 8.58
1YR 9.45 9.92 8.53
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１１．８％付近、１カ月は１０．３％付近で推移している。２か月以降の９％台からは高水準で推移している。昨日の米雇用統計発表後の円高・ドル安の動きを受けて、市場には円高方向へのヘッジ需要が高まってきている。ドル円スポットの152円台割れとなれば、一段と円高が進行する可能性があるとの指摘もあるようだ。
