石田ゆり子、長ネギのぞく買い物途中のプライベートショットに反響「可愛すぎ」「ネギすらおしゃれに見える!!」「メガネかけているゆり子さんを拝見できて嬉しい」
俳優・石田ゆり子（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。買い物の途中にカフェでまったりする様子をとらえたプライベートショットを公開した。
【写真】「ネギすらおしゃれに見える!!」「可愛すぎ」袋から長ネギのぞく買い物途中の石田ゆり子
石田は「ウーウェンさんのレシピのトマト鍋 ミントの葉をたくさん入れる本当に簡単で美味しいお鍋。大好きなレシピなんです。これたべながらたくさん話をしたかったのだが体調不良と連絡が入り予定はキャンセルに」と、予定していた友人との“手作り鍋パーティー”が急遽取りやめとなってしまったことを説明。
続けて、ちゃめっ気たっぷりに「この大量の豚肉、どうしましょう。という顔のわたくし」と、長ネギがのぞく買い物袋の横でドリンクを飲む自身の写真を紹介するとともに、「風邪流行ってるみたいです。早く元気になってください」と友人やフォロワーたちを気遣った。
オフ感たっぷりの投稿に、ファンからは「メガネかけているゆり子さんを拝見できて嬉しいです」「可愛すぎる」「ネギすらおしゃれに見える!!」「紙袋に入ったおネギがステキな観葉植物に見えました」「私が食べに行かせてもらいたいです」「3枚目のどうしよ〜なゆり子さんもとても可愛いです！体調よくなるといいですね、ゆり子さんもお体ご自愛ください」「早く元気になられて一緒に食べれますよ〜に」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ネギすらおしゃれに見える!!」「可愛すぎ」袋から長ネギのぞく買い物途中の石田ゆり子
石田は「ウーウェンさんのレシピのトマト鍋 ミントの葉をたくさん入れる本当に簡単で美味しいお鍋。大好きなレシピなんです。これたべながらたくさん話をしたかったのだが体調不良と連絡が入り予定はキャンセルに」と、予定していた友人との“手作り鍋パーティー”が急遽取りやめとなってしまったことを説明。
オフ感たっぷりの投稿に、ファンからは「メガネかけているゆり子さんを拝見できて嬉しいです」「可愛すぎる」「ネギすらおしゃれに見える!!」「紙袋に入ったおネギがステキな観葉植物に見えました」「私が食べに行かせてもらいたいです」「3枚目のどうしよ〜なゆり子さんもとても可愛いです！体調よくなるといいですね、ゆり子さんもお体ご自愛ください」「早く元気になられて一緒に食べれますよ〜に」など、さまざまな声が寄せられている。