バナナマン・設楽統、NHK新番組でMC 昭和・平成の名曲を徹底考察『名曲考察教室』
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、NHKの新番組『名曲考察教室』（木曜 後8：15〜8：42）でMCを務めることが12日、発表された。
【画像】期待大！令和の視点から名曲を考察する新番組のロゴ
番組は、名曲の歌詞をとことん考察したら、いったいどんなメッセージが見えてくるのか。昭和・平成の名曲を“令和の感覚”で徹底考察する。
さらにそこから生まれた物語を、全く新しいミュージックビデオに仕立てる。MCの設楽と豪華ゲストとともに、世代を超えて楽しめる番組を、毎月1回程度放送する。
NHKは12日、2026年度の番組改定を発表した。平日ゴールデンタイムに、世代を超えて楽しめる新たなファミリー向け番組を編成。昭和・平成の名曲を“令和の感覚”で徹底考察して楽しむ音楽バラエティー番組を木曜に新設するとした。3月30日に改定する。
【画像】期待大！令和の視点から名曲を考察する新番組のロゴ
番組は、名曲の歌詞をとことん考察したら、いったいどんなメッセージが見えてくるのか。昭和・平成の名曲を“令和の感覚”で徹底考察する。
さらにそこから生まれた物語を、全く新しいミュージックビデオに仕立てる。MCの設楽と豪華ゲストとともに、世代を超えて楽しめる番組を、毎月1回程度放送する。
NHKは12日、2026年度の番組改定を発表した。平日ゴールデンタイムに、世代を超えて楽しめる新たなファミリー向け番組を編成。昭和・平成の名曲を“令和の感覚”で徹底考察して楽しむ音楽バラエティー番組を木曜に新設するとした。3月30日に改定する。