蒔埜ひな、記者にまさかの逆質問「男性にとって水着とランジェリーの違いって？」
俳優の蒔埜ひな（22）が12日、都内で自身初の写真集『蒔埜ひな1st写真集 環の光』（光文社）発売記念イベントを開催し、メディアの取材に応じた。
【全身ショット】綺麗…真っ白なドレスで登場した蒔埜ひな
蒔埜は、2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokの「バレー部あるある」動画で注目を集めた。
沖縄で撮影された本写真集では、これまでのイメージを一歩進めた表現にも挑戦。大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「かわいらしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を大きく変えていく。夢に向かって進む22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容となっている。
初のランジェリーカットの見どころを聞かれた蒔埜は、少し考えたのち「逆に男性に質問したいんですけど、水着とランジェリーの違いってあるんでしょうか…？ SNSでは、ランジェリーカットに挑戦してみました！って言ってはみたものの、違いがまだ分からなくて…。露出しているところは同じなので…」と素直に疑問をぶつけた。
まさかの逆質問に報道陣もタジタジ。そんななか、ある記者が「普段は見られないところが見られるところ」と答えると、蒔埜もうなずき「ランジェリーを誰かに見せるという経験がないので、あまり（撮影が）記憶にないくらいドキドキしていました」と続け、「だから見ているみなさんにもドキドキしてほしいなって思います」と呼びかけた。
【全身ショット】綺麗…真っ白なドレスで登場した蒔埜ひな
蒔埜は、2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokの「バレー部あるある」動画で注目を集めた。
沖縄で撮影された本写真集では、これまでのイメージを一歩進めた表現にも挑戦。大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「かわいらしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を大きく変えていく。夢に向かって進む22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容となっている。
まさかの逆質問に報道陣もタジタジ。そんななか、ある記者が「普段は見られないところが見られるところ」と答えると、蒔埜もうなずき「ランジェリーを誰かに見せるという経験がないので、あまり（撮影が）記憶にないくらいドキドキしていました」と続け、「だから見ているみなさんにもドキドキしてほしいなって思います」と呼びかけた。