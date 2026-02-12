キオクシアホールディングス<285A.T>は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１．８％減の１兆３３４７億７６００万円、非ＧＡＡＰベースの純利益は同４０．８％減の１４９６億９１００万円となった。１０～１２月期では売上高が同２０．８％増の５４３６億円と過去最高となり、同ベースの純利益は同１７．３％増の８９５億円と会社計画のレンジ上限を上回った。ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーはデータセンター向け需要が大幅に拡大し、物量とともに販売単価が上昇した。



２６年１～３月期の売上高は８４５０～９３５０億円、非ＧＡＡＰベースの純利益は３１００億～３７００億円を計画。通期では売上高は２兆１７９７億７６００万～２兆２６９７億７６００万円（前期比２７．７～３３．０％増）、同ベースの純利益は４５９６億９１００万～５１９６億９１００万円（同７２．８～９５．４％増）を計画する。



