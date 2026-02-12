清水、チケットの不正転売行為で被疑者の逮捕を報告「然るべき対応を行ってまいります」
清水エスパルスは12日、チケットの不正転売者への対応について、経過報告を行った。
クラブ公式サイトによると、2025年4月20日に開催されたJ1リーグ第11節・アビスパ福岡戦でチケットの不正転売行為を確認。クラブは清水警察署に相談し、以降の捜査に協力した。その後、この事案は事件として取り扱われ、被疑者1名が逮捕されたという。
検挙概要は「被疑者1名が、興行主である清水エスパルスの同意なく、主管試合の電子入場券を高額で販売し、興行主等が定める販売価格を超える価格で不正転売したもの」。
清水は清水警察署と包括連携協定を締結しており、「今後も連携を一層強化し、事件・事故の抑止に努めるとともに、悪質な事案に対しては警察へ通報し、然るべき対応を行ってまいります」と注意喚起を行っている。
以下、清水からファン・サポーターへの注意喚起
「チケットのご購入は Jリーグチケットをご利用いただき、転売サイト等でのご購入は絶対におやめくださいますよう、あらためてお願い申し上げます。今後の試合においても転売行為が確認された場合は、該当チケットを無効化するとともに、転売行為者の特定および処分を行います。また『転売チケットの購入』という違反行為に起因して発生したトラブル(入場不可・返金不可等)について、クラブは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください」
「なお、明治安田J1百年構想リーグより 『単券チケット』もクラブ公式リセールサービスの対象となっております。チケットの譲渡・再販売が必要な場合は、必ず公式リセールをご利用ください」
「清水エスパルスでは、今後もこのような違反行為を未然に防ぐため、再発防止策を徹底してまいります。ご来場の皆様におかれましては、観戦マナー・ルールを遵守のうえ、ご観戦くださいますようお願い申し上げます」
「『チケット不正転売禁止法』では、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方 が科される罰則が設けられております。クラブが違反行為と判断した場合、チケット取得・購入者の照会を行い、必要な措置を講じます。(例:返金を伴わない当該チケットの無効化、返金を伴わない会員資格の無効化および退会処分 等)」
