

450円OFFクーポン企画

劇団☆新感線のオフィシャルショップ・イーオシバイドットコムが、イーオシバイ会員に向けて劇団☆新感線45周年グッズに使える450円OFFクーポンを発行中だ。



イーオシバイドットコムは劇団☆新感線のDVD・Blu-ray、公演グッズ、ゲキ×シネグッズを製作・販売する劇団☆新感線オフィシャルオンラインショップ。

昨年は劇団☆新感線の45周年にあたり、45周年グッズを多数企画・販売していた。

劇団☆新感線45周年グッズ 特集ページ

https://www.vi-shinkansen.co.jp/45thgoods/



45周年を共に祝ってくれた観客に向けて、これらの45周年グッズを450円引きで購入することができるクーポンを45日間限定で発行するという。

今回の450円OFFクーポンが使えるグッズは、

・紅鬼物語グッズ

・爆烈忠臣蔵グッズ

・45周年グッズ

の3種類。

対象商品のお買い上げ合計金額が4,500円（税込）以上の場合に使用可能。

クーポンを使える有効期限は、3月29日(日)まで（本日 2月12日(木)から45日間）だ。

これまでイーオシバイ会員だった方はもちろんのこと、2月19日(木)23:59までに新規会員登録した方も全員使えるクーポンとのこと。

クーポン使用の条件や、対象商品の詳細はこちら。

https://www.e-oshibai.com/Page/Feature/FeaturePage034.aspx

（文：エントレ編集部）