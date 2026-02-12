　2月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは486銘柄。東証終値比で上昇は204銘柄、下落は245銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は83銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は290円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　648　　+320（ +97.6%）
2位 <4060>　ｒａｋｕｍｏ　　　 1373　　+300（ +28.0%）
3位 <2344>　平安レイ　　　　　 1422　　+300（ +26.7%）
4位 <3647>　アスリナ　　　　　　242　　 +50（ +26.0%）
5位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 2322　　+400（ +20.8%）
6位 <5698>　エンビプロ　　　　 1210　　+195（ +19.2%）
7位 <1888>　若築建　　　　　　 6300　 +1000（ +18.9%）
8位 <2120>　ＬＩＦＵＬＬ　　　　211　　 +33（ +18.5%）
9位 <285A>　キオクシア　　　　24850　 +3675（ +17.4%）
10位 <415A>　ＧＭＯテック　　　 5365　　+700（ +15.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6614>　シキノＨＴ　　　　 1060　　-300（ -22.1%）
2位 <6330>　東洋エンジ　　　　 4240　　-910（ -17.7%）
3位 <387A>　フラー　　　　　 1271.1　-229.9（ -15.3%）
4位 <478A>　フツパー　　　　　　998　　-163（ -14.0%）
5位 <3992>　ニーズウェル　　　　484　　 -76（ -13.6%）
6位 <9337>　トリドリ　　　　 2645.1　-404.9（ -13.3%）
7位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1473　　-218（ -12.9%）
8位 <241A>　ＲＯＸＸ　　　　　498.1　 -71.9（ -12.6%）
9位 <341A>　トヨコー　　　　　 2300　　-330（ -12.5%）
10位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1220　　-162（ -11.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5711>　三菱マ　　　　　 5699.5　+449.5（　+8.6%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 5038.8　+221.8（　+4.6%）
3位 <6471>　日精工　　　　　　 1331　 +34.5（　+2.7%）
4位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　10371.5　+201.5（　+2.0%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　　418　　+7.0（　+1.7%）
6位 <3401>　帝人　　　　　　 1710.8　 +22.3（　+1.3%）
7位 <5831>　しずおかＦＧ　　　 3080　 +36.0（　+1.2%）
8位 <5706>　三井金属　　　　　26180　　+190（　+0.7%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　399.5　　+2.5（　+0.6%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2259　 +13.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5301>　東海カーボン　　　 1051　 -89.0（　-7.8%）
2位 <1808>　長谷工　　　　　　 3278　-213.0（　-6.1%）
3位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3785　　-213（　-5.3%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　940.5　 -43.4（　-4.4%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1100　 -33.0（　-2.9%）
6位 <4911>　資生堂　　　　　　 3151　 -72.0（　-2.2%）
7位 <6326>　クボタ　　　　　　 3200　 -42.0（　-1.3%）
8位 <4523>　エーザイ　　　　　 4901　　 -59（　-1.2%）
9位 <8697>　日本取引所　　　 1789.3　 -19.2（　-1.1%）
10位 <4506>　住友ファーマ　　　 2366　 -25.0（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース