[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇204銘柄・下落245銘柄（東証終値比）
2月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは486銘柄。東証終値比で上昇は204銘柄、下落は245銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は83銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは48銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は290円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 648 +320（ +97.6%）
2位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1373 +300（ +28.0%）
3位 <2344> 平安レイ 1422 +300（ +26.7%）
4位 <3647> アスリナ 242 +50（ +26.0%）
5位 <6862> ミナトＨＤ 2322 +400（ +20.8%）
6位 <5698> エンビプロ 1210 +195（ +19.2%）
7位 <1888> 若築建 6300 +1000（ +18.9%）
8位 <2120> ＬＩＦＵＬＬ 211 +33（ +18.5%）
9位 <285A> キオクシア 24850 +3675（ +17.4%）
10位 <415A> ＧＭＯテック 5365 +700（ +15.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6614> シキノＨＴ 1060 -300（ -22.1%）
2位 <6330> 東洋エンジ 4240 -910（ -17.7%）
3位 <387A> フラー 1271.1 -229.9（ -15.3%）
4位 <478A> フツパー 998 -163（ -14.0%）
5位 <3992> ニーズウェル 484 -76（ -13.6%）
6位 <9337> トリドリ 2645.1 -404.9（ -13.3%）
7位 <7794> ＥＤＰ 1473 -218（ -12.9%）
8位 <241A> ＲＯＸＸ 498.1 -71.9（ -12.6%）
9位 <341A> トヨコー 2300 -330（ -12.5%）
10位 <4933> Ｉｎｅ 1220 -162（ -11.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 5699.5 +449.5（ +8.6%）
2位 <9984> ＳＢＧ 5038.8 +221.8（ +4.6%）
3位 <6471> 日精工 1331 +34.5（ +2.7%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 10371.5 +201.5（ +2.0%）
5位 <7201> 日産自 418 +7.0（ +1.7%）
6位 <3401> 帝人 1710.8 +22.3（ +1.3%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 3080 +36.0（ +1.2%）
8位 <5706> 三井金属 26180 +190（ +0.7%）
9位 <4689> ラインヤフー 399.5 +2.5（ +0.6%）
10位 <6762> ＴＤＫ 2259 +13.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1051 -89.0（ -7.8%）
2位 <1808> 長谷工 3278 -213.0（ -6.1%）
3位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3785 -213（ -5.3%）
4位 <4755> 楽天グループ 940.5 -43.4（ -4.4%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 1100 -33.0（ -2.9%）
6位 <4911> 資生堂 3151 -72.0（ -2.2%）
7位 <6326> クボタ 3200 -42.0（ -1.3%）
8位 <4523> エーザイ 4901 -59（ -1.2%）
9位 <8697> 日本取引所 1789.3 -19.2（ -1.1%）
10位 <4506> 住友ファーマ 2366 -25.0（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
