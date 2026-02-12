相葉雅紀、NHK新番組でMC これまでにない海外紀行番組『世界で開け！ひみつのドアーズ』
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、NHKで4月に始まる新番組『世界で開け！ひみつのドアーズ』（水曜 後7：57〜8：42）のMCを務めることが12日、発表された。“これまでにない海外紀行番組”としてお茶の間を楽しませる。
【画像】楽しみ！相葉雅紀がMCを務めるNHK番組のロゴ
同番組では、日本のメディアでほとんど紹介されたことのない未知の場所を、住民アンケートを頼りに巡る旅や、私たちの身近にある“アレ”を作ってくれている異国の人たちへ「ありがとう」を伝えにいく旅など、初めて見る絶景・グルメから驚きの暮らしや日本との意外なつながりまで、世界の“ひみつ”を解き明かす。
NHKは12日、2026年度の番組改定を発表した。平日ゴールデンタイムに、世代を超えて楽しめる新たなファミリー向け番組を編成。世界のさまざまな“ひみつ”を解き明かす海外紀行番組を水曜に新設するとした。3月30日に改定する。
