古舘伊知郎が、2月9日更新のYouTubeチャンネルで、衆院選で自民党が圧勝した背景について語り、話題を呼んでいる。

「この日、古舘さんは『自民・圧勝。与党3分の2獲得でこれからの日本の行方は。』と題した動画の中で、今回惨敗した中道改革連合（以下「中道」）のボランティアを取材した際のエピソードを振り返りました。

そのボランティアは、立憲民主党の支持者たちから、『支持者のなかで新聞を熟読して投票しようとする人はいなくなった』『特に若い人がSNSでパッと流れてきた情報を感覚でとらえて、パッと投票行動をすることを考えたら、勝てるわけがない』と、逆に諭されてつらくなったと話していたそうです」（スポーツ紙記者）

その上で「（中道の）戦略が全然ダメだった、なかったと言っていい」と指摘したうえで、自民党の戦略をベタ褒めした。

「古舘さんは『広告で1億レビュー以上取ったじゃないですか。やたら広告で高市さんのワンショットが出てきてね』と述べ、『気がついたらパーっと入っていきますね、印象論で。なんとなく自民党に入れた人も多いわけですよ』と分析。さらに『だいたい1日、聞くところによると、2億から5億円突っ込んでるって言いますからね』と語っていました」（同）

衆院選公示前日の1月26日、自民党の公式チャンネルに掲載された高市首相のメッセージ動画。わずか30秒ながら、現在、日本の人口をはるかに凌ぐ1.6億回再生を記録している。

だがこの古舘の発言にX上では、

《SNS広告を印象操作と批判しつつ、自らも印象論に依拠する古舘氏》

《ネット上の広告の量が「選挙結果に影響している」と考えているのなら、今回自民が大勝した理由が古舘には何一つ分かっていない》

《じゃなんで夏の参院選は大敗したの？》

など呆れた声が寄せられている。放送作家がこう語る。

「古舘氏のいう1日2〜5億円の広告費の根拠はいっさい提示されていません。金額ははっきりとわからないものの、かなりの潤沢な資金をつぎ込んだことを言いたいがために、“と言われている”金額を提示したようにも聞こえます。

また、一部メディアが出した専門家による試算とも乖離があり、根拠はなんなのか、下手をしたら妄想と受け取られても無理はありませんね」

また、古舘が取材した中道のボランティアスタッフが、立憲の支持者から「若者がSNSでの情報で投票行動をされたら勝てない」と言われたことについても、前出の放送作家はこう異議を唱える。

「もちろんそういう流されやすい若者もいるでしょう。ただ、きちんと自分で情報を精査する若者だってたくさんいます。SNSに踊らされて、根拠のない広告費について断定的に語っているのは、むしろ古舘さん自身ではないでしょうか」

SNS時代の選挙。ベテランキャスターの言葉にも、厳しい視線を注ぎ続ける必要がありそうだ。