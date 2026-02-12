『映画 冬のソナタ 日本特別版』、トークイベント付き特別先行上映が決定 ユン・ソクホ監督も来日
『映画 冬のソナタ 日本特別版』の公開を記念し、ドラマ版でチェ・ジウ演じるユジンの日本語吹き替え声優を担当した田中美里のトークイベント付き特別先行上映が、新宿ピカデリーにて2月26日に実施されることが決まった。ユン・ソクホ監督も急きょ来日し、このイベントに出席する。
【動画】韓流の原点が蘇る 『映画 冬のソナタ 日本特別版』予告
韓国KBSで2002年に放送された韓国ドラマ『冬のソナタ』。日本では2004年にNHKで放送されると、週末深夜の放送だったにもかかわらず高視聴率を獲得。日本での韓流ブームの先駆けとなった。特に主人公チュンサンを演じたペ・ヨンジュンは、「ヨン様」の愛称で日本の女性をとりこにし、来日した際は羽田空港に当時開港以来最多となる約5000人が出迎えるなど、日本でも一躍トップスターに。さらに、ドラマのロケ地の一つ、韓国・チュンチョン市には連日、日本人の観光客が押し寄せた。
本作は、そんな名作ドラマの監督を務めたユン・ソクホ監督、そしてPAN ENTERTAINMENTの製作陣の「日本の視聴者から長く愛されてきたことへの感謝」という思いから、日本だけのために劇場版として4Kにリマスター、楽曲も映画用に編曲し直され、世界初のお披露目となる。1400分のドラマを2時間へと大胆に再構成し、物語の核である主人公の2人の“純愛のみ”を抽出。ユン監督も全工程に参加した決定版となっている。
NHKの連続テレビ小説『あぐり』で主演を務めるなど俳優として活躍の場を広げていた田中が初めて声優に挑戦したのが、『冬のソナタ』のユジン役。初挑戦ながら、その透明感のある声での好演が日本の「冬ソナブーム」の一翼を担った。久しぶりの再会となるユン監督と田中。当時の思い出や、田中の吹き替えを改めて振り返りながら、日本の冬ソナファンと再会を果たす。
『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、3月6日より全国順次公開。トークイベント付き特別先行上映は、新宿ピカデリーにて2月26日12時の回（上映後トークイベント）。
