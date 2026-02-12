「ピクサーの世界展」東京・豊洲に初上陸 「トイ・ストーリー」など等身大キャラ24体以上が集結
【女子旅プレス＝2026/02/12】世界7カ国9都市で累計350万人を動員した展覧会「ピクサーの世界展」が待望の日本初上陸。2026年3月20日（金・祝）から5月31日（日）まで、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて開催される。
◆「ピクサーの世界展」3月から東京で開催
同展は、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）などを巡回し、これまでに累計350万人以上を動員してきた。
◆24体以上の等身大キャラクターが登場
会場には『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、24体を超える等身大キャラクターが集結。映画の世界から飛び出したかのようなリアルなセットは、単なる展示鑑賞に留まらない没入感を与えてくれるだろう。
ピクサーが大切にしてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を肌で感じながら、忘れられない冒険のひとときを過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ
会期：2026年3月20日（金・祝）から5月31日（日）
開館時間：10:00〜20:50（最終入場 19:00）
※特定日は22:50まで延長（最終入場 21:00）
休館日：原則月曜日
会場：CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）
（東京都江東区豊洲6-4-25）
アクセス：
＜電車＞
ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩3分
有楽町線「豊洲」駅 徒歩17分
＜バス＞
BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩5分
BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩３分
都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩４分
都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩３分
＜タクシー＞
銀座から車で約10分、東京駅から車で約15分
※専用駐車場はなし。近隣の駐車場施設を利用。
【Not Sponsored 記事】