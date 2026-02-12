久住小春（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/12】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月11日、自身のInstagramを更新。香港ディズニーランド・リゾートを訪れた際の姿を披露し、話題を呼んでいる。

◆久住小春、香港ディズニーでの美脚コーデ披露


久住は「香港ディズニーに行った時の」とつづり、香港ディズニーランド・リゾートでの写真を複数枚投稿。パステルカラーの建物を背景に、スラリと美しい脚が際立つミショートパンツにスニーカーとキャップを合わせた軽やかな装いで、笑顔で両手を顔に添えたポーズを披露している。同投稿ではそのほか、ショップでぬいぐるみを選ぶ様子やスイーツを楽しむ様子も公開している。

◆久住小春の投稿に反響


この投稿には「さすがのスタイル」「笑顔が尊い」「動きやすそうで参考になるコーデ」「レベチ」「ディズニー楽しそう」「レベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

