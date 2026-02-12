元モー娘。久住小春、ショーパンで圧巻美脚スラリ 香港ディズニー満喫ショットに「さすがのスタイル」「動きやすそうで参考になるコーデ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月11日、自身のInstagramを更新。香港ディズニーランド・リゾートを訪れた際の姿を披露し、話題を呼んでいる。
◆久住小春、香港ディズニーでの美脚コーデ披露
久住は「香港ディズニーに行った時の」とつづり、香港ディズニーランド・リゾートでの写真を複数枚投稿。パステルカラーの建物を背景に、スラリと美しい脚が際立つミショートパンツにスニーカーとキャップを合わせた軽やかな装いで、笑顔で両手を顔に添えたポーズを披露している。同投稿ではそのほか、ショップでぬいぐるみを選ぶ様子やスイーツを楽しむ様子も公開している。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿には「さすがのスタイル」「笑顔が尊い」「動きやすそうで参考になるコーデ」「レベチ」「ディズニー楽しそう」「レベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
