ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は12日、カーリング女子1次リーグが開幕し、第1戦で日本代表フォルティウスがスウェーデンと対戦。テレビ朝日の中継に登場した解説者に「安心と信頼の石崎琴美ちゃん」と歓喜の声が上がっている。

初めてのオリンピックに挑むフォルティウス。その戦いをお茶の間に届ける解説者に熱視線が集まった。

それは石崎琴美さん。前回北京五輪で女子日本代表（ロコ・ソラーレ）の最年長としてチームを支え、その献身ぶりが話題になった。2024年5月にチームから離脱することを発表し、今大会は解説者として参加している。「アイスをどれだけ早く読むか、キャッチするか」と初戦のポイントを挙げた。

2018年平昌五輪も解説者を務めており、2大会ぶりの“復帰”となる。

X上には「解説石崎琴美さんで嬉しい」「平昌で解説して、北京でメダルとって、またコルティナに解説として戻ってきた石崎琴美さん」「お、解説は琴美ちゃんだ」「解説は安心と信頼の石崎琴美ちゃん」など歓喜の声が上がっている。



