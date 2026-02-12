“SNS総フォロワー500万人超”なな茶、一般男性と結婚 第1子妊娠も発表「母としても成長できるよう精進して参ります」
【モデルプレス＝2026/02/12】インフルエンサーのなな茶が2月11日、自身のInstagramを更新。結婚と第1子妊娠を発表した。
【写真】SNS総フォロワー500万人超インフルエンサー、胸元大胆披露のウエディングドレス姿
なな茶は「私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました」と報告。続けて「第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
「これからは母としても成長できるよう精進して参ります。今後とも温かく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします」と結んでいる。
なな茶は、2月11日生まれ、静岡県出身。数年前よりTikTokで活動を始め、SNSの総フォロワー数は500万人超え。2021年に行われた「週刊ヤングジャンプ」（集英社）「サキドルエースSURVIVAL」ではグランプリを獲得。SNSセミナーの講師など裏方業務にも従事している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なな茶、結婚＆妊娠発表
◆なな茶プロフィール
