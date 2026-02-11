“圧倒的顔面偏差値”元#2i2・十味の美スタイルにファンがメロメロ「天使」「目のやり場に困ります」
2025年12月に解散したアイドルグループ「#2i2（ニーニ）」の元メンバーで、グラビアアイドルや俳優としても活躍する十味は、持前の美貌と美スタイルで“平成最後の奇跡の原石”や“圧倒的顔面偏差値”と称されている。今回はそんな彼女が自身のSNSで披露した美ボディを紹介していく。
【写真】顔もスタイルも完璧すぎる十味のショット
■最新写真集から魅惑のビキニショット
現在発売中の2nd写真集『ぽみ』を「解いてみる？」と宣伝した投稿では、写真集の撮影地であるオーストラリアのビーチで撮られたグリーンのビキニショットを公開。キュッとくびれたウエストやボリューミーなバストがあらわになっており、背景も相まって美しすぎる1枚になっている。
コメント欄にはファンから「美しい、見とれます」「本当に美人だね」「エメラルドグリーンのビキニに､うっとりです〜」「結婚したい」などの反響が集まっている。
■ステージから弾ける笑顔
「#2i2（ニーニ）」のラストライブが行われた昨年12月の投稿では、へそ出しのキュートな衣装で踊るライブシーンを収めたオフショットを公開。投稿内では「5年間走り抜けた #2i2 のラストライブ。これまで支えてくださった全ての皆さん、本当にありがとうございました。5年間全てが楽しかったよ」とファンに感謝。続けて「だけど最後の日が近づくほどに、思い返すだけで涙は溢れて。#2i2 が解散したら、もうこの時間には戻れないんだなって。今までこんなに長く一生懸命になれた事は無かったし、楽しいも、悔しいも、沢山の感情を一緒に味わってくれた皆への気持ちは、人生で初めての特別だったから」と悲しみをあらわしている。
5年間アイドルとして輝き続けた彼女の最後にファンは「とーみちゃんは唯一無二のアイドルです」「最高の時間をありがとう」「最高の笑顔！！素敵な思い出です！！」「5年間ほんとのほんとにお疲れ様だよー！」などの言葉を送っている。
■自然体な姿もかわいすぎ
昨年の11月には「漫画アクション表紙出演記念イベント」を開催した十味。イベント後にはインスタグラムを更新し、パーカーとスカートを合わせた自然体な姿を収めたカットを見せ「#漫画アクション 表紙サイン会ありがとうございました！ リアルもオンラインも沢山幸せにしてもらえて嬉しかったよ アクションさんのデジタル写真集もお気に入りなので是非」とファンへの感謝をコメントした。
カメラに向かって微笑む姿はとてもかわいらしく「天使すぎた…」「まじで大好きほんとに好き」「幸せな時間をありがとうございました」「激カワすぎる〜」と多くのファンを虜にしている。
セクシーサンタでファンを悩殺
■セクシーサンタコスにファンがメロメロ
クリスマスの投稿では「そろそろ街がクリスマスっぽくなってくる頃ですね 私も #2i2 としてラストのクリスマスチェキが、明日12:00発売でございます、詳しくはストーリーで」とつづり、セクシーなサンタ姿を見せている。あらわになった胸の谷間やデコルテ、透き通るような美肌とどこを見ても美しさしかない。
彼女の色気に魅了されたファンは「かわいいサンタさん」「かわいすぎる」「最幸のプレゼントをくれてありがと」「セクシー過ぎて目のやり場に困ります」とコメント欄で絶賛の声を上げている。
■浴衣姿も透明感バツグン
十味は、夏の風物詩である浴衣をまとった姿もインスタグラムで披露している。「儚げな浴衣が可愛い 帯や兵児帯を高い位置で結んだり同系色の帯を選ぶと低身長でもバランスよく着れるらしい 十味はふわふわの帯がお気に入りだよ」のコメントとともに公開されたカットでは、淡い水色の浴衣にふわふわした帯を合わせた姿で様々なポーズをカメラに向けておりまさに和服美人といった風貌だ。
コメント欄には「お祭りデート！」「浴衣お似合いすぎるかわいい」「大人の色気」「十味さん史上最高に好きな写真です」など絶賛の声が相次いでいる。
引用：
「十味」インスタグラム（＠toomi_nico）
