元℃-ute矢島舞美、美脚輝くベースボールシャツ×ショーパン姿「スタイル良すぎ」「脚のラインが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】元℃-uteで女優の矢島舞美が2月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開した。
【写真】34歳元ハロプロリーダー「美脚に釘付け」抜群スタイル際立つショーパン姿
同日、ファンクラブ会員限定イベントとして「矢島舞美バースデーイベント2026 MAIMI’S SQUALL VOL.10〜声出していこうぜ！〜」を開催した矢島。「楽しかったぁ〜」「やじまんずに会えた瞬間、もうぶあぁぁああって幸せが溢れ出して終始変なテンションだったなぁ」と振り返った。
「衣装のユニホームも回代わりで、衣装さんが3パターン作ってくれたよ」とつづり、衣装姿の写真を投稿。胸元に「Y」と「M」がデザインされたピンストライプのベースボールシャツにデニムのショートパンツとレースアップブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。また、白地に「34」、黒と赤のラインがデザインされたベースボールシャツ姿やイベント会場の様子なども載せている。
この投稿は「スタイル良すぎ」「相変わらず綺麗で可愛い」「脚のラインが美しい」「最高の笑顔」「美脚に釘付け」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆矢島舞美、美脚際立つ衣装姿披露
◆矢島舞美の投稿に「スタイル良すぎ」と反響
