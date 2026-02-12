自民党の河野太郎衆院議員が2026年2月11日、一般ユーザーから寄せられた賞賛のX投稿に率直な返信を行い、ネットの注目を集めている。

「明らかに河野太郎さんと思われる人が乗ってた」

発端となったのは、一般ユーザーによる「東海道線乗ってたら明らかに河野太郎さんと思われる人が乗ってた」とのXポストだった。

投稿主は、「周りの人達は気付いてない感じだった あの人が河野太郎さんじゃなかったらかなりのソックリさんだな」と驚いた様子をつづっていた。

河野氏はこの投稿を引用し、「１４両目の4人掛けシートかな」と返信。自身の座席位置を明かした。

投稿主は「まさかご本人から返信いただけるとは...！ そうですそうです、やはり河野太郎さんだったんですね」と反応。河野氏は、社内で本を読んでいたという。

「普通の返しすぎてまじで河野さん好きです笑」

一連のやり取りを受け、別のユーザーが「選挙終わって疲れてるはずなのに、普通の電車で本読みながらボックスシート... これぞ『政治家なのにグリーン車乗らねえ』本物の親しみやすさじゃん」と投稿した。

河野氏はこの投稿を引用すると、「いや、グリーン車にも乗るよ」とした。

率直な投稿に、「なんかワロタ こんな感じの距離感で良いと思うわ」「グリーン車も乗るって潔くて好きです でも今日みたいな日は普通車太郎さんが最高に親しみやすい！」「そりゃそうですよね、普通の返しすぎてまじで河野さん好きです笑」などとする声が寄せられた。

また、「そりゃ河野さんくらいならグリーン乗ってて欲しいですわ。自由席とかで、立たれても困る」「逆に警備的な意味でもグリーン車使ってください」といった指摘もある。