◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場

史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を管理する矢作調教師が、公式記者会見に臨んだ。

主なやり取りは以下の通り。

―連覇を狙って、この地に戻ってきた。

「まずは招待していただいた関係者の皆さんに感謝しています。私もフォーエバーヤングもリヤドがとても好きなので、とても幸せです」

―昨年、死闘を演じたロマンチックウォリアーが今年は不在。

「大変残念です。もう一度、やってみたかった。（２３年に）私がパンサラッサで証明したように、ここのダートは芝の馬でも走れる。圧倒的にロマンチックウォリアーが敵だと思っていました。最後はこれを逆転して、差し返して、勝てるようなら本当に素晴らしい映画のラストシーンになると思っていたので、フォーエバーヤングにアカデミー賞をあげたい」

―サウジダービーから含めて、サウジアラビアでは３連勝を狙うことになる。

「残念ながら（サウジＣの）３連覇はできない。今年いっぱいでリタイアすることになっているからです。このミッションをしっかり成し遂げたいと思っています」

―秋の予定などは。

「オーナーが（ブリーダーズＣが行われる）キーンランドは遠いと言われているので、少し迷っているところです」

その後の囲み取材。

―６番ゲートに決まった。

「正直、そんなに気にしていなかった。気にする必要がなかった。枠がどうこう言うレベルの馬じゃない。瑠星がレースしやすいのは外枠かなと思っていたけどね」

―真ん中あたりの枠。

「１番で勝って、大外でも勝っている馬ですから。うちの馬が一番強いのは分かっていて、マークされるわけですから、外枠の方が楽でしょうけどね。強い馬を持っているときは外枠が欲しいもんだよ。東京の２０００メートルでもない限り。それは世界共通です」

―改めて仕上がりは。

「普段、あまり馬を見ない調教師だから（笑い）、たまに見た時の感性をすごく大事にしているけど、久しぶりに見た今朝の感じができているな、と。これだけできていれば大丈夫でしょう、という仕上がりで向かえると思います」