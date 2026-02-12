14日(土)と15日(日)は、広く日差しが届き、桜が満開の頃の気温になりそうです。雪解けによる落雪やなだれにご注意ください。また、花粉のシーズンが始まるでしょう。

全国週間予報 ポイントは「気温上昇」 雪解けに注意

明日13日(金)は、北海道と東北は、日本海側で雪や雨の所があるでしょう。関東から九州は、晴れそうです。

明後日14日(土)は、全国的に晴れ。夕方からは、九州で雨が降る所があるでしょう。

15日(日)は、広く日が差しますが、雲が多くなる時間がありそうです。

16日(月)から18日(水)は、全国的に雲が広がり、18日(水)は雨や雪が降る所があるでしょう。





気温は14日(土)から16日(月)にかけて、全国的に高くなります。3月下旬から4月上旬並みの気温の所が多くなるでしょう。北海道や東北、北陸では平年を上回る記録的な積雪になっている所があります。気温上昇に伴い、雪解けが進みます。屋根からの落雪や、なだれに注意が必要です。雪道では、足元だけではなく頭の上にも注意してください。

14日(土)は「ちょこっとホットなバレンタイン」に

明後日14日(土)バレンタインは、全国的に青空が広がり、風は穏やか。絶好のお出かけ日和になりそうです。ただ、九州では夕方から前線の影響で、雨が降る所があるでしょう。



日中は、日差しがたっぷりと届き、気温が上昇します。

3月下旬から4月上旬並みの陽気と、桜が満開の頃の気温の所が多くなるでしょう。

チョコレートが溶け出すほどの気温ではありませんが、日差しにホッとできる時間が長くなりそうです。

薄手の上着で過ごせますが、朝晩は冷えますので、お出かけの際は防寒グッズも忘れずに。

関東から九州は花粉シーズンへ

関東から九州は、花粉の飛散が始まる時期です。

晴れて、気温が上がる14日(土)ごろから、花粉シーズンが始まる所が多くなりそうです。

せっかく念入りにバレンタインの準備をしたのに、花粉症でぐずぐず・・・。となってしまう可能性もあります。花粉対策の準備もしておくと安心です。

すぐにできる対策は、室内に入る時は、衣服や髪を払ってから。洗顔やうがいも花粉回避に繋がります。