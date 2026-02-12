〈“ペドフィリア島”で大勢の少女が被害に、首謀した資産家は死亡…トランプ大統領を窮地に追い込む“児童買春事件”のゆくえ〉から続く

欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。首謀者であるジェフリー・エプスタイン元被告が2019年に勾留中に死亡したことによって真相は闇に葬られたかのように思われたが、2026年1月、事件の捜査資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開され、世界中の注目を集めている。

少女への性的虐待が行われていた"島"の様子、エプスタインが"恋人"と寄り添う姿

なぜ、トランプ米大統領を巻き込む政治的騒動にまで発展したのか。なぜ、事件から6年が経過した今、文書が公開されたのか？ 昨年夏、現地の報道をもとに事件について迫った、在米ライター・堂本かおる氏の寄稿を、一部をアップデートして公開する。

アメリカを揺るがす「エプスタイン事件」

ドナルド・トランプの旧友、故ジェフリー・エプスタインは小児性愛者だった。エプスタインは2019年にセックス・トラフィッキング（＝性的人身売買）により逮捕され、獄中で自殺している。

2025年5月、トランプ政権がFBIによるエプスタインの捜査資料「エプスタイン・ファイル」を公開しないと発表したところ、これまで何があってもトランプを信奉してきたMAGAが「ファイルを公開せよ！」と怒りを爆発させたのだ。



ドナルド・トランプ米大統領 ©EPA=時事

エプスタインは少女たちを自分で性的虐待するだけでなく、複数の著名男性にもあてがっていたとされている。MAGAは、その多くがリベラルの富裕層であり、ファイルを公開することで ”ディープステート” を撲滅させられるとする陰謀論を、エプスタインの死後6年間に渡って拡散しており、エプスタイン・ファイルに含まれる「顧客リスト」の公開を渇望していた。

この混沌を生み出した「エプスタイン事件」とは、そもそも何なのか？ エプスタイン・ファイルには何が書かれているのか？ トランプはなぜファイルを公開しなかったのか？

この混沌を生み出した「エプスタイン事件」とは、そもそも何なのか？ それを紐解くには事件に関わる4人の人物と、その背景を知る必要がある。

1.ジェフリー・エプスタイン（Jeffrey Epstein）

金融家のジェフリー・エプスタインはニューヨークやフロリダに邸宅を構え、カリブ海のヴァージン諸島に私有の島、通称「エプスタイン島」を持つ大富豪だった。

エプスタインは1953年にニューヨーク市内の労働者階級の家庭に生まれている。数学に秀でており、高校を2年飛び級してニューヨーク大学のクーラント数学理科研究所に通ったものの、学位を取得せずに中退している。

一流高校の教師→大手投資銀行CEOからスカウトされ…

教員資格を持たないにもかかわらず、マンハッタンにある一流私立高校で数学と物理の教師となったエプスタインは「女生徒に対して不適切な行動」があったとされている。だが、そのことで咎められることはなく、「教員としての成長がない」として2年で解雇される。

しかし、ある生徒の父親がエプスタインの“知性”にいたく感心しており、その父親がやはり同校に子供を通わせていた大手投資銀行「ベア・スターンズ」のCEO、アラン・グリーンバーグにエプスタインを紹介。グリーンバーグはエプスタインをベア・スターンズに迎え入れた。

ベア・スターンズでは富裕層の顧客を対象に成功を収めるが、1982年に自身のコンサルティング会社を設立し、以後、金融界でのし上がっていく。エリート層が集まるニューヨーク社交界にも顔を利かせるようになり、不動産業者であったドナルド・トランプとも1990年頃に知り合っている。

当時エプスタインとトランプがパーティ会場で共にいる写真が何枚も残っている。中にはトランプと結婚する前のメラニア、エプスタインの恋人ギレーヌ・マクスウェルも含めて4人で写っているものもある。

また、女性下着ブランドの大手、ヴィクトリアズ・シークレットの会長兼CEOであるレスリー・ウェクスナーとも知己となり、エプスタインは同社の財務を一手に引き受けることとなった。

エプスタインの死後にニューヨークの邸宅内が撮影された報道写真を見ると、エプスタインが世界に名だたる著名人――ミック・ジャガー、イーロン・マスク、フィデル・カストロ（キューバの革命家、故人）、教皇ヨハネ・パウロ2世（故人）、リチャード・ブランソン（英国の実業家、ヴァージン・グループの創設者）、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子――などと写っているスナップ写真が多数飾られている。また、書斎には小説『ロリータ』の初版本が飾られていた。

社交的なエプスタインは自宅で頻繁にディナーパーティを開き、ビル・ゲイツ、ウディ・アレン（映画監督）、ノーム・チョムスキー（言語学者）など様々な分野の第一人者たちとの交流も深めていた。ただし、こうした著名人たちは必ずしもエプスタインの“顧客”ではない。

だが、英国のアンドルー王子（故エリザベス女王の第三子）は、エプスタイン島で性行為を強要されたとする当時は未成年だった女性に訴訟を起こされている。元大統領のビル・クリントンはエプスタインと特に親密であったことから、「顧客」であったか否かが常に取りざたされている。

また、2025年7月にはウォールストリートジャーナルがこんな報道をした。

「性的なメッセージと女性の裸体のイラストを」

「2003年、エプスタインの50歳の誕生日に作られた、友人たちからの手紙を集めて綴じた革装の本に、トランプが性的なメッセージと女性の裸体のイラストを寄稿していた」

これに対し、トランプは名誉毀損の訴訟を起こしている。

華やかなライフスタイルを謳歌していたエプスタインだが、2008年にフロリダ州にて初回の逮捕をされる。「未成年者による売春および売春婦の勧誘」による起訴だった。発端は2005年にある女性が、「14歳の娘がエプスタイン宅に連れて行かれ、服を脱いでエプスタインにマッサージを施し、300ドルを渡された」と警察に通報したことだった。

エプスタイン宅には常に5〜20人の少女が

以後、長期にわたる捜査がフロリダ州パームビーチ警察とFBIによって行われ、エプスタインが大勢の少女に金銭を支払い、性行為を行わせていたとされた。ある被害者は、エプスタイン宅には常に5〜20人の少女がおり、エプスタインは「1日に3度のオーガズム」を得なければならなかったと語っている。

初回逮捕時の捜査では、被害者数は確認されただけでも36人。のちにマイアミ・ヘラルド紙は約80人の被害者を特定している。エプスタインの死後に設立された被害者補償プログラムでは150人が認定され、補償金として計1億2100万ドル以上が支払われている。

被害者は「1000人以上」か

さらにトランプ政権が非公開としている「エプスタイン・ファイル」だが、内容のごく一部は「FBIメモ」として公開されており、そこには被害者は「1000人以上」と記されている。おそらくエプスタイン宅で発見された膨大な量の被害者の写真や動画から割り出したものと思われる。

性犯罪への懲罰が厳しいフロリダ州では、エプスタインは未成年を性的虐待目的で調達していたことから終身刑もあり得たが、量刑はわずか禁錮18カ月だった。しかも刑務所内の私設棟に入所し、「労働釈放」としてウエストパームビーチにある自身のオフィスへの通勤を週6日、1日12時間まで許可されていた。つまり実質的には刑務所収監と呼べない待遇を得ており、かつ13カ月で出所している。

出所後は1年間の自宅軟禁・保護観察処分とされたが、ニューヨークの邸宅とエプスタイン島にある邸宅を社用機で往復することを許されていた。これも常軌を逸した処遇であり、当時、世論の大きな反発を招いている。

これはエプスタインを訴追した、当時のフロリダ州南部地区連邦検事アレクサンダー・アコスタと、エプスタインの弁護団の一員であった弁護士アラン・ダーショウィッツが司法取引を行なった結果だった。

ダーショウィッツは著名人の弁護で知られており、ハーヴェイ・ワインスタイン、ジュリアン・アサンジ、O.J.シンプソンなどを手掛けている。2020年のトランプの最初の弾劾裁判でも弁護団の一員だった。他方、検事のアコスタは、のちにトランプ政権第1期の労働長官に任命された人物だ。

死後6年経っても囁かれる「他殺説」

エプスタインは初回の逮捕から11年後の2019年7月6日にニューヨークで再度の逮捕をされている。容疑は2002年から2005年にかけての性的人身売買だった。マンハッタンの邸宅が家宅捜査され、「大量の全裸または半裸の女性の性的に挑発的な写真」や、手書きの「少女ヌード写真」といったラベルが貼られたコンパクトディスクなどが押収された。

マンハッタンにある留置場に収監されたエプスタインは保釈を要求し、自宅軟禁を条件に1億ドルの保釈金を申し出たが、判事はこれを却下。

逮捕から36日目となる2019年8月10日、エプスタインは収監されていた独房で死亡しているのを発見された。検死官は死因を自殺とし、当時のトランプ政権の司法長官ウィリアム・バーもそれに同意した。だが、死後6年経った今も自殺を信じず、他殺説を唱える声が少なからずある。

不審な点の数々

エプスタインの出世物語には不審な点が散見される。教員資格を持たない大学中退者がなぜ、マンハッタンの一流高校の教職に就けたのか。

独立して間も無くヴィクトリアズ・シークレットの全財務を一手に引き受け、これがエプスタインの経済的な土台になったとされている。CEOはなぜエプスタインに全権を委ね、膨大な支払いを行ったのか。

また、エプスタイン本人とエプスタインの犠牲者であった女性以外にもエプスタインと関わった人物が自殺している。2022年にフランスのモデルエージェンシー、ジャン＝リュック・ブルネルがパリの独房で亡くなっているのだ。

ブルネルは複数の強姦や性的暴行の疑いで収監されていたが、エプスタインのためにヨーロッパから少女や若い女性を移送していた疑いもあった。ブルネルはエプスタインからの資金提供を受け、アメリカにもエージェンシーを設立していたのだった。

（堂本 かおる）