アラビアの夜空をグラスに！カスバ・フードコート“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スパークリングカクテル（ラム＆マスカット）
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！
アラビアンコーストの宮殿中庭にある「カスバ・フードコート」では、アラビアの夜空をイメージした幻想的なスパークリングカクテルが登場します。
エキゾチックな雰囲気の中で味わいたい、見た目にも美しい一杯が、2026年4月8日より発売されます。
カスバ・フードコート“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー
価格：780円
販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日
販売場所：アラビアンコースト「カスバ・フードコート」
※アルコールドリンク
カスバ・フードコートでは、スパイシーなカリーと共に楽しめる爽やかなカクテルを提供。
バタフライピーを使用し、魔法のような色彩の変化や夜空の煌めきを表現したドリンクは、フェスティバルの夜をロマンティックに彩ります。
美しいビジュアルと奥深い味わいが融合した、この時期だけの特別なメニューです。
ホワイトラムとマスカットゼリーを使用した、清涼感あふれるスパークリングカクテル。
バタフライピー由来の青紫色でアラビアの夜空を、トッピングされた星形ナタデココで輝く星々を表現しています。
ほんのりとしたラムの甘さにレモンの酸味が加わり、見た目の美しさだけでなく味わい深さも楽しめる一杯に仕上げられています。
魔法のランプが灯るような幻想的な空間で楽しめる、夜空を閉じ込めたカクテル。
“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”が誘う、魅惑的なアラビアンナイトの世界が広がります。
カスバ・フードコート“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。
価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
