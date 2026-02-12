東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

ロストリバーデルタの伝説の黄金郷（エルドラド）を求めてやってきた人々が集うレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、香り豊かなスパイスを使用した軽食が登場します。

川沿いのテラス席で陽気な音楽を聴きながら味わいたい、食欲をそそるメキシカンな一皿が、2026年4月8日より発売されます。

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”チリコンカン（チーズ、コーンチップス）

価格：600円

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナでは、手軽につまめるサイドメニューとして本格的なチリコンカンがラインナップを提供！

冒険の合間の小腹満たしや、アルコールドリンクのお供としても最適なサイズ感です。

スパイスの香りが漂う店内で、メキシコの食文化を感じるひとときを過ごすことができます。

クミン、パクチー、オレガノなど、数種類のスパイスを効かせた香り豊かなチリコンカン。

トッピングされたチーズがスパイシーな味わいをまろやかに引き立て、絶妙なバランスを生み出しています。

添えられたコーンチップスにつけて食べることで、パリッとした食感も一緒に楽しめる一品です。

黄金郷の隠れ家のようなレストランで、香り高いスパイス料理を味わえます。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ならではの異国情緒あふれる食体験が楽しめます☆

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney © Disney/Pixar

