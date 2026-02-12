ワインとのペアリングを楽しめるアヒージョ！ホライズンベイ・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！
ポートディスカバリーに位置するヨットクラブを改装したレストラン「ホライズンベイ・レストラン」では、お酒との相性を追求した本格的なサイドメニューが登場します。
ワインとのペアリングを存分に楽しめるアヒージョやカナッペ、そしてお得なテイスティングセレクションが、2026年4月8日より発売されます。
ホライズンベイ・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー
販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日
販売場所：ポートディスカバリー「ホライズンベイ・レストラン」
ホライズンベイ・レストランでは、海風を感じながらゆったりと食事を楽しめる空間にぴったりの、洗練されたおつまみメニューをラインナップ！
再販となる人気のメニューに加え、世界各国のワインを飲み比べできるセットなど、“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ならではの「食の旅」を体験できます。
お好みの料理とワインを組み合わせて、自分だけのお気に入りのペアリングを見つけることができます。
シーフードアヒージョ
価格：800円
ムール貝、帆立貝、海老がたっぷりと入った、魚介の旨味あふれるアヒージョです。
ワインに合わせやすく仕上げられており、ガーリックの香りが食欲をそそります。
添えられたバゲットと一緒に、オイルまで美味しくいただける再販メニューです☆
2種のカナッペ(スモークチキンムース、チーズ)
価格：800円
スモークチキンのムースと、ガーリックやハーブが香るフレッシュチーズを乗せた2種類のカナッペです。
手軽につまめるサイズ感で、ワインのお供として少しずつ味わうのに最適な一皿です。
こちらも再販となる人気のメニューです。
ワインセット
価格：1,200円
内容：白ワイン/ルーマニア、赤ワイン/オーストラリア
※アルコールドリンク
ルーマニア産の白ワインと、オーストラリア産の赤ワインをセットで楽しめる飲み比べメニューです。
異なる産地のワインを同時に味わうことで、フェスティバルのテーマである「世界を巡る」体験を味覚で感じることができます。
テイスティングセレクション
価格：1,800円
内容：シーフードアヒージョ または、2種のカナッペ(スモークチキンムース、チーズ) / ワインセット
お好みのサイドメニュー1品と、ワインセットを組み合わせた贅沢なセレクションです。
シーフードアヒージョの濃厚な旨味や、カナッペの繊細な味わいを、厳選されたワインとともにじっくりと堪能できます☆
未来のマリーナを眺めながら、洗練されたおつまみとワインの極上ペアリング！
“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”が提供する、優雅で大人なひとときが待っています。
ホライズンベイ・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。
価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney © Disney/Pixar
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ワインとのペアリングを楽しめるアヒージョ！ホライズンベイ・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.