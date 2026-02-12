ミラノ・コルティナ冬季五輪でノルウェーのバイアスロン選手が銅メダル獲得直後のインタビューで「浮気をした」と告白したことに対し、元交際相手が「許すことはできない」と明らかにした。

ノルウェーのバイアスロン男子代表チームのストゥルラホルム・レグライド選手の元交際相手の女性11日、ノルウェーメディアのVGを通じて「彼が全世界の前で愛を告白した後も彼を許すのは難しい」と話した。

女性は「レグライドと連絡を取り、彼もこの問題に対する私の考えを知っている。私はこうした状況に置かれることを望んでいなかった」と話した。

その上で「このつらい時期に私を暖かく抱きしめ応援してくれた家族と友人に感謝する。私がだれなのかも知らず私のことを思い慰めてくれたすべての方にも感謝する」と付け加えた。

レグライドは前日に行われた男子バイアスロン20キロメートル個人で52分19秒8を記録し銅メダルを獲得した。

レグライドは競技後のインタビューで喜びを表現する代わりに突然自身の過ちを告白した。

彼はノルウェーの放送局NRKとの生放送インタビューで目を赤くしながら「6カ月前に最愛の人に会った。世界で最も美しくやさしい人だった。3カ前に人生最大の過ちを犯した。彼女を裏切って浮気をした」と明らかにした。

彼は「1週間前に私が犯した過ちを彼女に打ち明けた。多くの人が私をこれまでと違う見方で見るだろうが、私の目には彼女だけがいる。いまこうした話をして何を得られるかわからないが最近運動はそっちのけだった。メダルを彼女と分かち合いたい」と話した。