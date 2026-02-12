１２・３非常戒厳関連内乱裁判の1審が中継され、一部の法廷が公演場のように変質したという批判が出ている。

内乱特検法第11条4項は特検チームが起訴した事件の1審裁判を義務的に中継することにした。裁判所の裁判中継は原則的に禁止されて制限的に許容されるが、3大特検(内乱・金建希・殉職海兵)の中でも内乱裁判は例外とした。与党側は国民的な関心が高いだけに知る権利を満たして忠実な弁論を誘導するなど前向きな効果が期待されると説明した。

実情は期待と違った。数人の被告人と弁護人が法廷を「政治舞台」として活用したからだ。金竜顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官側の弁護人は先月9日、フィリバスター弁論で宣告期日を遅延させた後、翌日、自身のユーチューブチャンネルで「多くの争点を浮き彫りにして国民にお知らせした。我々は我々に与えられた公判中継環境を国民にできる限り知らせる機会として活用しなければいけない」と話した。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領は先月13日の最後の陳述で「傍聴と中継を通じてこの事件の実体を確認して応援してくださった国民にも感謝する」と述べた。

ある部長判事は「自分たちの信念を扇動する公演場を見るようだった。ショート動画を念頭に置いてそうしているのではないだろうか」とし「裁判の中継がなかったとすればそこまでするだろうか」と指摘した。

中継範囲を狭めたり、再生・編集など事後の利用を制限するべきという意見が出ている。英国は下級審で生中継を許容している。しかし裁判中継映像を編集、再配布する場合は法廷冒とく罪で処罰する。娯楽や風刺(light entertainment,satire）目的の映像使用も禁止する。オーストラリアも裁判中継映像の録画、再送出、ＳＮＳ掲示などの行為は禁止している。フランスは憲法裁判を除いて裁判中継放送を認めていない。

米国は州別に異なるが、中継に厳格な基準を持つ。先月5日にニューヨーク南部連邦裁で開かれたニコラス・マドゥロ前ベネズエラ大統領の裁判は撮影不許可で、スケッチを通して法廷の姿が公開された。2024年にトランプ米大統領が元大統領の身分で受けた「不倫相手口止め」裁判も中継は不許可となり「法廷画家」の手で描かれた。

ある高裁判事は「個人およびメディアのユーチューブチャンネルなどが裁判の一部を切り取って報道することを厳格に禁止し、全体の裁判でなく初公判の期日と結審、宣告期日だけを中継するべき」と述べた。判事の間では中継のために争点を整理する期日を別に設けようというアイデアも出ている。