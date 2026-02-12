雪の影響で断水が続いている静岡･伊東市の一部地域。2月11日夜、新たに配水池の送水管が破損したことにより断水地域が拡大し、復旧のめどが立たなくなってしまっています。



（給水に来た人）

「本当に困っている」



週末の雪の影響で、12日も一部地域で断水が続いている伊東市。



伊東市内では、急激に冷え込んだ影響で家庭に繋がる水道管の水が凍結。これにより中が膨張し水道管が破損したため漏水しました。市内全体での水道使用量が異常に増加して供給できる量を上回ったため断水し、現在も続いている地域があります。これまでに最大約5000世帯に断水の恐れが生じましたが、漏水の復旧作業が進み、11日午後2時時点で、約1890世帯まで減少しました。





（修理してもらった人）「あ、出ますね」Q.水が出てどうですか？「ありがたい感謝」（給水に来た人）「きょうはじめて水が出なくなって、トイレとか、止まるとわかっていれば夜のうちにお風呂に水をためてとっておいたけど、まさかこうなると思わなくて…」市によりますと、11日夜、給水元となる2つの配水池の送水管が破損し、新たに約3090世帯で断水する恐れが出たということです。市は、12日朝から配水池の復旧工事を行うとともに、新たに給水所を設けたり、沼津市など他の市町から給水車の応援を求めたりするなど対応を進めています。（伊東市 杉本 憲也 市長）「まずは節水をお願いしたい。出る量を少しでも減らすことが1日も早い回復につながる。まず節水をお願いする。空き家で漏水を見つけた場合、市に報告をお願いしたい」週末までに完全復旧を目指していた伊東市ですが、再び復旧のめどが立たなくなりました。