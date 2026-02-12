１１日、レースに臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

　【新華社ミラノ2月12日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は11日、ミラノでスピードスケート男子1000メートル決勝が行われ、中国の寧忠岩（ねい・ちゅうがん）が銅メダルを獲得した。

１１日、レースに臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／武巍）
１１日、表彰式で（左から）銀メダルのイエンニング・デボー（オランダ）、金メダルのジョーダン・ストルツ（米国）と自撮りする寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／武巍）
１１日、表彰式に臨む（左から）銀メダルのイエンニング・デボー（オランダ）、金メダルのジョーダン・ストルツ（米国）、銅メダルの寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／李京）
１１日、国旗を背負う寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）
