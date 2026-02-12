【新華社南昌2月12日】中国では2日から春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が始まっており、40日間にわたって大勢の人が移動する。江西省の南昌東駅では、混雑緩和などのために、スマート化や利便性向上、快適化を追求した一連の取り組みが実施され、人々の移動体験を変えつつある。

駅の入り口などで行われる手荷物検査に「スマート保安検査システム」が導入され、効率が16％向上し、利用客はこれまで以上に安全かつスピーディーに移動できるようになった。

列車の待合ホームでは、各種充電ポートが整備され、移動中のバッテリー切れへの不安を和らげている。同駅の旅客運輸担当、帥文娟（すい・ぶんけん）さんによると、構内には現在、無料で利用できる充電機能付き座席が500席以上設置され、パソコン作業などに便利なコンセント付きテーブルもある。

プラットホームには「電子誘導表示システム」が導入されている。床に埋め込まれたディスプレーに列車番号や車両番号などが表示されるため、利用客はチケットに記された車両位置を素早く見つけることができ、乗り遅れや乗り間違いの減少につながっている。

帥さんはまた、駅では「スマート旅客サービス」システムも導入していると説明。職員がバックヤードで旅客の流れをリアルタイムで把握し、状況の変化に応じて業務対応を随時調整することで、利用客の安全で円滑な移動を支えていると述べた。（記者/郭傑文）